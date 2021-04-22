指揮中心召開臨時記者會，莊人祥說明疫情最新情況。(中時新聞網直播)

在昨（21日）中央流行疫情指揮中心記者會上，有媒體詢問台灣何時才能解除實行已久的口罩禁令，指揮官陳時中鬆口透露，「相信很快」。對此，指揮中心發言人莊人祥今（22日）補充說明，全台疫苗施打率至少要達6成，才有機會鬆綁。

外媒報導指出，以色列因國內逾8成人口施打疫苗，自4月18號起不再強制戴口罩，但室內公共場所仍需戴口罩。對此，台灣是否能跟進以色列解封口罩禁令？陳時中解釋，由於以色列已有8成人口施打疫苗，台灣還是要等到疫苗打到一定程度後，才會放寬。但陳時中強調，「我相信會很快。」

指揮中心發言人莊人祥今指出，目前除了開放自費疫苗施打外，也規劃公費疫苗擴大施打。至於若要鬆綁戴口罩限制，疫苗施打率要有幾成？他認為，全台至少要有6成人口有疫苗的保護力才夠。莊人祥表示，目前國內2批疫苗還沒辦法達到這規模，但希望未來疫苗陸續到位後，全台施打率可達到6成。

指揮中心21日宣布，自明天（23日）起，公費COVID-19疫苗將開放給第五及第六類實施對象接種，包括警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員及長照社福機構、社福照護系統之人員與受照顧者等。23日起可至全台174家接種醫院預約疫苗接種事宜。

(中時新聞網)