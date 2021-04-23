台股盤中再創17428.15點歷史新高，不過在短線獲利賣壓出籠下，指數上下震盪超過360點，終場下跌105點；集中市場今天爆出新台幣6523.88億元歷史新天量，長榮一檔成交值達600億元。

法人指出，鋼鐵和航運今天成為主力殺盤標的，類股留上影線，長榮一檔個股成交值就超過600億元；大盤能否類股健康輪動，電子股將扮要角。

台股今天早盤在鋼鐵和航運類股領軍衝鋒下，指數創17428.15點盤中歷史新高，大漲226.04點；不過午盤過後多空交戰，賣量湧現，多檔強勢的航運股打開漲停向下急殺，大盤劇烈震盪拉回翻黑，指數上下震盪超過360點，航運、鋼鐵和面板類股明顯拉回修正。

終場加權股價指數下跌105.14點，收在17096.97點，5日均線17209點得而復失，收盤成交值爆出6448.89億元新天量，加計盤後則達6523.88億元。不過，觀察三大法人合計賣超28.99億元，並未出現大舉調節動作；其中自營商賣超59.15億元，投信買超1.02億元，外資及陸資買超29.14億元。

法人指出，台股今天創下多項指標紀錄。其中，指數於盤中衝上17428.15點再創歷史新高；收盤成交值達6448.89億元、加計盤後達6523.88億元，均再創歷史新天量，較次大量4月14日4909.59億元多出32.88%；若加上櫃買OTC成交量1143.08億元，上市櫃單日成交量達7666.96億元也創下新高紀錄。

法人指出，鋼鐵和航運族群無疑是今天台股再創新高的要角，但也是大盤劇烈震盪拉回的主因。鋼鐵類股一度大漲8.4%，午盤過後明顯拉回，終場小漲0.76%；航運一度大漲超過8.4%，終場翻黑下跌2.22%。

根據統計，今天長榮一檔個股成交值就超過600億元，達到602.05億元，占台股單日總成交量比重達9.33%，居單日個股成交值排名第1，長榮盤中市值突破4200億元，更一度超車股王大立光。

從外資法人買超個股來看，根據台灣證交所統計，聯電排名第1，外資今天買超6.77萬張；傳產股中鋼和南紡排名第3和第4，外資分別買超3.09萬張和1.79萬張。

觀察外資賣超狀況，面板雙虎成為殺盤標的，友達遭外資法人賣超達11.44萬張，群創遭賣超11.21萬張，居外資賣超個股前兩名；長榮遭外資賣超2.84萬張，排名第4。

華南永昌投顧董事長儲祥生指出，台股今天早盤大漲主要是受美股反彈激勵，航運和鋼鐵等傳產族群領軍水漲船高；不過盤中主力殺出傳產持股，大盤從高檔帶量下殺，指數留上影線。

觀察類股族群動向，儲祥生表示，傳產股漲多拉回，可能是主力殺盤、加上當沖客聚焦傳產所致，鋼鐵和航運指數今天都留下明顯的上影線；而長榮一檔個股成交值就超過600億元，「有點誇張」，傳產交投熱絡，也帶動今天台股成交爆量創新高。

展望台股後市，儲祥生指出，要看電子股能否順利接棒。目前電子回檔，不過進入財報季、加上5月開始陸續公布4月營收表現，預期業績不錯，大盤能否類股健康輪動，電子股將扮要角。

觀察外資動向，儲祥生表示，美國股市仍有多頭行情，國際股市資金仍充沛，資金沒有跑掉，台股今天雖然收盤下跌超過百點，但外資反而買超台股，顯示外資布局仍相對穩健。

本土法人指出，台股今天飆天量，跌破5日均線，且K線留上影線黑K，指數高低點差距超過360點，短期仍有高檔爆量疑慮。（編輯：張良知）1100422

(中央社)