松山分局於22日晚間召開記者會，楊姓警官與黑衣人在分局長林志誠（右3）面前握手言和，深灰衣者為楊姓警官，白衣者為當時鬧事的黑衣人。（林郁平攝）

台北市政府警察局松山分局督察組楊姓教官，本月15日晚間下班飲酒後與路人起口角，一群黑衣人衝入分局中大砸電腦，但內部疑似壓案未啟動調查，引起基層不滿上網爆料。松山分局長林志誠今（22日）三度召開記者會，上午曾指稱楊員是要對方音量小聲些，但晚間改口，坦承楊員先罵了對方三字經，才導致黑衣人衝入警局。

松山分局長林志誠在今日上午的記者會中還原事發過程，指稱據內部調查，楊姓督察15日晚間6點多下班後，與友人進行餐敘直到隔日凌晨2點多才離開返回分局休息，途中遇見徐姓、涂姓兩名男子與其友人們在路口高聲喧嘩，好意出言提醒對方，要求放低音量，但對方卻誤以為楊員出言挑釁，因此涂、徐與友人共計7人，立刻尾隨楊男進入分局。

未料，松山分局今日晚上5時30分再度召開記者會，找來楊員、徐姓、涂姓兩名男子當媒體面前握手言和，分局長林志誠更說：「兩位年輕人喝酒行為失當，和大家道歉說明」，語畢三人即快速做出握手模樣，同時點頭致意，上演世紀大和解。

林志誠再次針對整起事件做出說明，經了解楊員有錯在先，曾向對方嗆聲三字經，才導致徐男等人不悅，進而衍生後續狀況。林志誠也說，今日已通知涉嫌毀損電腦的徐、涂兩男到案，訊後將依《公務毀損罪》移送北檢偵辦，同時也說明，若兩人要對楊員提告公然侮辱，也將秉公處理。

(中時新聞網)