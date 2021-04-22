蔡英文總統今天接見環保團體表示，美國今天將召開氣候高峰會，顯示世界各國都在關注全球暖化和氣候變遷相關議題，2050年淨零轉型是全世界的目標，三接案如何在發電和藻礁之間尋求平衡，希望透過討論能尋求最大的共識。對於藻礁公投領銜人潘忠政表示「與總統談完心情沉重」，總統府發言人張惇涵在記者會回應，「若心胸開放，心情就不會沉重」。

【LIVE直播】蔡英文總統會環團後 總統府記者會｜2021.04.22

總統府指出，蔡總統細數上任後政府採取的各項措施表示，我們支持再生能源的發展，經過五年的努力，太陽光電的裝置容量成長五點六倍，第一個離岸風場也已開始運轉，無論是中火或麥寮電廠，我們都希望燃煤改成燃氣機組，政府從各個角度來規劃如何因應氣候變遷，並找出新的產業機會。

藻礁公投領銜人潘忠政指出，藻礁的保護方向，都與總統的美意背道而馳，他感覺非常沉重，也看到總統臉色很凝重，因為他自己有提到希望三接案宣布停工，但蔡總統覺得還不是宣布停工的時候。呼籲中油應停工並思考三接遷離大潭的方案，今天民進黨還是強調已經把觀塘工業區縮小到23公頃，顯示他們不了解環評，因為專用港會破壞藻礁300公頃。

張惇涵22日在記者會上表示，蔡總統覺得，能夠坐下來面對面溝通是好現象，許多部門首長都與環團有淵源，希望能持續溝通。對於環團談及藻礁三接議題，她希望各方採取開放態度，不要排除任何可能性。

今天會面的結束，是大家能坐下來，另一個持續溝通的開始，溝通不是一位堅持自己立場，是雙向多項的，即使有不同立場，進一步取得雙贏的平衡點，一起為台灣找出更好方向，才是溝通真諦。執政黨政府會勇於承擔。

對於台中中火空污問題，空污排放量已較馬政府時期減少6成，並將與台中市長盧秀燕討論合作議題，也會積極與台塑協調，燃煤改成燃氣，承擔不是嘴巴說說，是勇敢克服困難。藻礁過去幾年，把馬政府開發面積縮小90％，施工也迴避，也支出預算，現在提出三接更平衡會議，政府也積極參與，這就是民進黨政府勇於承擔的方式。

對於潘忠政在者會表示與總統談完心情沉重，張惇涵回應，「若心胸開放，心情就不會沉重」。

(中時新聞網)