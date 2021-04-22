勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉貪一事，引發外界關注，金管會今天宣布裁罰涉案的統一投信、群益投信及復華投信，勞動基金局除了要求3家業者賠付外，也將收回當初用1174億元委託三家投信業者的涉案帳戶資產。

勞動基金運用局表示，3家投信已原則同意支付，包括統一投信已償付投資遠百損失629萬元，群益投信雖尚未出清，但也已先行償付未實現損失748萬元，復華投信也已先行提存足額損失準備1363萬元至基金運用局，總計損失約2740萬元均已獲得確保。

針對金管會對復華、統一及群益投信涉及遠百炒股案的3家投信裁罰結果，勞動基金運用局也依委託投資契約終止契約收回委託資產，將以股票現券方式移轉予勞動基金運用局自行接續操作，預計4月下旬前即處理完畢。

勞動基金運用局表示，3家投信已提存的2.7億元履約保證金，將不予返還，至是否沒收履約保證金及要求2倍違約罰款，將依司法判決結果再為處理；此外，涉案3家投信5年內亦將不得參與勞動基金委託招標案，以儆效尤。

勞動基金運用局強調，將嚴格要求受託機構，盡善良管理人職責，依誠信原則及專業判斷，審慎投資管理受委託資產；基金運用局也將強化內部控制機制，以追求勞動基金長期穩健績效為目標，確保勞動基金權益。

(中時 )