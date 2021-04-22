國軍漢光演習電腦兵推明天開始，8天7夜，唯國防部網站今天晚上當機掛了，直到晚間9點，仍在維修。

國防部表示，網站昨天就有問題，今天是更新，會儘快維修好；國防部官員說，就是很單純的資訊系統更新，與漢光兵推無關，也不是被駭。

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(中時 )

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