明漢光演習電腦兵推 今晚國防部網站當機維護中 20:432021/04/22 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部網站今晚掛了，維護中。（翻攝國防部網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍漢光演習電腦兵推明天開始，8天7夜，唯國防部網站今天晚上當機掛了，直到晚間9點，仍在維修。 國防部表示，網站昨天就有問題，今天是更新，會儘快維修好；國防部官員說，就是很單純的資訊系統更新，與漢光兵推無關，也不是被駭。 國寶級布袋戲大師小學義演 小學生第一次看戲驚呼連連 桃園砸上億開發蚊子APP 議員促退場 (中時 ) #國防部 #網站 #掛了 #維護 #更新 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電子投票結果搶先看！集保新制 助股民實踐股東行動主義 09:392021/04/22 財經 中德外長磋商 王毅稱要堅持維護真正多邊主義 馬斯指脫鉤錯誤 08:452021/04/22 兩岸 《金融》集保強化資訊透明度 股東會電子投票結果搶先看 11:262021/04/22 財經 E球辣模盪鞦韆 2片蕾絲快撐不住車頭燈網暴動 00:122021/04/22 娛樂 特斯拉再回應 陸市場監管總局和中消協也說話了 10:142021/04/22 兩岸 修高雄樂群村要5億 軍方盼設基金 04:102021/04/22 地方新聞 大陸中小機場 7成虧錢苦撐 04:102021/04/22 焦點新聞 印尼潛艦失聯 油污漂浮海面不排除艦身破裂 12:452021/04/22 國際 勇鷹號高教機台東志航試飛 2024年再撥交33架 10:482021/04/22 政治 況明潔驚傳拍戲事故 徒手「揮空打石柱」傷勢曝光 11:022021/04/22 娛樂 烏山頭水庫露出「庫」底風光 西拉雅風管處地球日淨庫 16:352021/04/22 寶島 政治熱門新聞 蔡英文最新民調雪崩？黃暐瀚一句話爆實情 - 政治 蔡政府聽到了？女戰神轟這單位一件事：荒腔走板 - 政治 潘忠政見完蔡英文喊沉重 總統府：心胸開放心情就不會沉重 - 政治 丁怡銘致電嗆游錫堃辦公室 謝龍介斷言最後結局 - 政治 民進黨5大咖民調全重挫 林濁水：警訊強烈 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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