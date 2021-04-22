效力西武獅隊的吳念庭今日先發對上歐力士，擔任一壘手、第七棒，這場比賽他有4支1的表現，已經連續第5場敲安，西武獅原本以6比3領先，沒想到歐力士在9下絕地大反攻，最後反以7比6贏球。

西武獅今日派出伊藤翔先發，不過他只丟3.2局、失1分非自責分就退場，西武獅3局上半靠山田遙楓、金子侑司連續2支長打，以及對方投手暴投攻下2分。第4局則是森友哉、中村剛也連續2安追加1分。

5局上半吳念庭擔任該局首名打者，面對歐力是先發投手増井浩俊，偏高直球被他逮中敲出右外野方向安打，這是他連續第5場敲安，只不過後面隊友沒再進攻。

歐力士則是一分、一分苦追，3、5兩局個打回1分，6局下半頓宮裕真敲出陽春炮，比數3比3追平。

平手局面，8局西武獅分別以安打、故意四壞、觸身球攻佔滿壘，歐力士換投比嘉幹貴，此時前面3打數沒敲安的愛斗第一球就出棒，敲出深遠二壘打，壘上跑者全回本壘得分，愛斗則在三壘前出局，西武以6比3超前，下一棒的吳念庭則是敲出飛球出局。

9局下半，西武推出終結者增田達至沒想到放火，歐力士隊展現韌性靠安打攻勢形成滿壘，T-岡田敲出清壘三壘打，一棒將比數追平，這也是他個人第3安，杉本裕太郎敲再見安，歐力士戲劇性在最後半局攻下4分以7比6逆轉。

此戰吳念庭4打數分別為二壘滾地球、右外野安打、一壘滾地球、三壘飛球出局，有1安打、打擊率2成81。

(中時 )