宏泰人壽5月1日將調漲其薰衣草健康險附約的保費，錠嵂保經22日發出聲明，不接受這次突襲式調漲保費的作法，錠嵂已發函宏泰人壽提供三項建議，一是勸宏泰人壽撤回漲費通知，二若堅持漲費，若保戶不同意，應准許保戶申請解約、退還總繳保費，三是提出修正方案，漲幅最高不逾30％或有無理賠優惠等。

宏泰人壽19日通知保戶及銷售通路，其銷售二年多的薰衣草健康險附約及一年期保證續保附約，將從5月1日起調高保費，女性保戶最高被調159％、男性最高121％以上，基本款一年保費可從3千多元漲到9千多元。宏泰人壽並通知保經代公司，強調這次調漲費率是依薰衣草附約第17條條文規定，若各保經代公司業務人員未詳實依規定告知保戶，而造成宏泰人壽的損失，則宏泰將可依雙方簽訂的保經代合約規範來處理。

保經代業者解讀，若保戶不同意宏泰人壽這次的漲幅，或產生相關爭議，宏泰人壽將會追究當初銷售保單的業務人員責任，亦即是保經代公司的責任，引起保經代業嘩然。

錠嵂保經22日開第一槍，發出聲明強調「完全不接受現行調漲方案」，勸籲宏泰人壽應撤回漲費決定，若宏泰堅持要如此調整費率，建議必須完全接受保戶退還保費申請，退還總繳保費。

二是可以接受部分調漲方案，即配合第六回合生命表的醫療險漲幅，最高不逾30％，且應逐年分次調整，同時應有無理賠申請的逐年折減保費或增加保額的優惠方案。

錠嵂保經表示，薰衣草健康險附約有14萬張有效契約，除了保戶外，保經代公司及其數萬名招攬此保單的業務員都會受到衝擊，如錠嵂就行銷了1.5萬張，錠嵂強調其本於保險價值的信守與熱愛，堅決捍衛消費者權益，因此在22日已發函宏泰人壽，表達上述意見。

(工商 )