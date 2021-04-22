台化副董洪福源表示，強化循環經濟、高利基佈局，除啟動海廢回收，更推動兩岸複合材料廠投資；其中，今年2月新港廠區新設的一期年產3.6萬噸複合材料及複材研開中心，進行改性材料及染色一次性的加工，開發多元化特殊及高值化的塑料市場。搭配使用新港廠區的太陽能發電(1,500KWH/H)來生產PCR規格的產品，成為真正的綠色塑膠產品，讓新港廠綠色高值化發展更具競爭力。

台化目前台灣、大陸共三個複合材料廠，合計月產1萬噸，總投資達22億元。其中，台灣新港複合材料廠因開發消費後再生塑膠 (PCR)導入生產，聚焦高值回升綠色生產，一期斥資12億元，二期規劃擴充年產至10萬噸，合計總投資額達20~30億元，至於麥寮、大陸寧波複合材料廠年產各為6萬噸、2.4萬噸。

台化有鑑後疫情時代經濟與遠端視訊需求持續，加上5G、網通及電動車市場升溫，帶動塑料供不應求，搭配複材研開中心成立，積極佈局高值化塑料市場的開發與拓銷。 洪福源指出，全球減塑熱潮推動，資源循環使用已成為主流意識，台化積極開發消費後再生塑膠 (PCR)導入生產。針對不同客戶認證合格的PCR塑料，以不同比例添加於新料中，再透過改性技術開發出配方，確保其品質與100％新料相近。目前在ABS、HIPS、阻燃PC及阻燃PC/ABS等材料均取得TUV認證的PCR規格，積極與筆電、OA、3C、家電等各大品牌廠密切合作。 台化複材中心還開發電動車、5G、鋰電池儲能等應用材料，佈局高值化塑料市場。舉凡電動車的車用螢幕導光板、日行燈導光條及具備高反射的車尾燈反光飾條，在知名大廠使用；最近亦陸續在充電槍、充電樁、車載鋰電池模組及儲能等知名系統廠進行認證，深耕電動車市場。

此外，台化根據業界最新的標準規範，開發出PC/ABS、PC及PP等新材料，可應用於5G產品，包括戶外微型基地台、天線罩、CPE(客戶前置終端設備)及家用Wi-Fi 6路由器等。

為滿足軌道運輸產業需求，台化複材中心亦投入包括高鐵捷運等交通軌道應用材料的開發，已陸續取得歐盟、美規及大陸等相關認證，終端產品涵蓋內飾板、餐桌板、行李架、燈罩等應用。

(工商 )