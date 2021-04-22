預報員趙竑指出，下周日(25)、下周一(26)受華南雲系影響，總體來看全台都有降雨機率。(氣象局)

氣象局預報顯示，明(23)日大環境為東風到東北東風，水氣仍偏多，迎風面東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，北部其他地區亦有零零星星的短暫降雨出現；西半部地區大多仍為多雲到晴的天氣，不過中午過後山區有局部午後短暫雷陣雨，另外需要留意的是東半部及午後的中南部山區容易有較大雨勢出現。

氣象局預報員趙竑表示，中颱舒力基目前已轉彎遠離，不過周五(23)、周六(24)東風影響，迎風面的東半部地區、大台北山區有局部短暫雨機率，東半部、中南部山區午後還是會有局部較大雨勢發生機率。

明氣溫部分，北部、東半部高溫27至28度，中南部高溫30至32度之間，在近山區和河谷地區可能會在高個1到2度左右，整體感受溫暖偏熱，各地早晚低溫約20至24度，與今日類似。

另外金門、馬祖及中南部地區有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，注意行駛安全。

趙竑指出，下周日(25)、下周一(26)受華南雲系影響，北部、東半部有短暫雨機率，中南部山區也會有局部短暫雨，甚至平地也可能有零星降雨機率，總體來看全台都有降雨機率。

下周二(27)至下周四(29)台灣上空仍有不少水氣，北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，不過後期不確定性較大，仍待觀察。

(中時 )