美國勞工部周四報導，由於失業率下降的人數減少，上周令人擔憂的就業市場復甦加快了步伐。首次申請失業保險的人數總計54.7萬，前值為57.6萬，低於道瓊估計的60.3萬。

持續的請領失業金的數字也下降了，下降了3.4萬，至367萬，跌至疫情大流行後的新低點，同時又表明疫情影響經濟的情況正在消褪，該數字已連續三週下降。顯示就業市場已接近疫情大流行前的狀況，儘管可能還有很長的路要走。

隨著新冠肺炎的減少以及更多州放寬業務限制，企業再次尋求員工，預計整個美國的招聘活動接近正常的夏季之前情況。

儘管如此，與大流行爆發之前相比，仍有大約800萬美國人在找工作。

週四的報告顯示，失業和就業不足仍然是美國經濟的重大問題。

目前仍有1740萬美國人在各種現行計劃項目下領取救濟金。透過大流行相關計劃申請福利的人數急劇增加，使總領取數增加了近一百萬。

(中時新聞網)