美國總統拜登22日在世界領袖氣候高峰會議（Leaders Summit on Climate）上宣布，美國將在2030年前，將碳排放量減少50至52%，並稱未來10年將是「決定性的10年」。

拜登在此線上會議開幕時表示，再不積極解決氣候變遷問題，相關代價將「不斷增加」，因此美國「下定決心採取行動」，目標是在2030年前將碳排放量減半。他更表示，美國將在今年11月聯合國氣候峰會（COP26）於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行前，採取一連串措施，「讓世界走向成功」。

聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）稱讚拜登為減碳做出的努力，並呼籲逐步淘汰煤炭能源，「停止與大自然之間的戰爭」，並警告人類「已站在深淵的邊緣」，絕不能再走錯路。

中國大陸國家主席習近平稍後則表示，應注重「人與自然之間的和諧」，並重申其氣候承諾，包括轉向永續能源、於2060年前達成淨零排放等，還說中國大陸「期待與包括美國在內的國際社會共同合作」。

日本首相菅義偉則宣布，該國已決定「加碼」，將原本於2030年前減碳26%的目標，大幅提高為46%，並維持於2050年前達到零排放。菅義偉同日稍早已在該國氣候會議中提到此目標，並稱將加速推動對可再生能源的利用，未來還可能進一步將2030年減碳目標調整為50%。

BBC環境記者麥格拉斯（Matt McGrath）指出，由於外界先前多次要求美國訂下減碳50%的目標，而拜登此次設定的50至52%還比其略高，將讓許多科學家和關心氣候變遷者感到「驚喜」。不過鑒於美國國內的政治分歧，其不一定能順利實現該目標。

而針對中國大陸，麥格拉斯認為習近平雖然沒有做出新的承諾，但他提到中國大陸將「嚴格控制火力發電」，暗示其有意限制煤炭用量。國際能源總署（IEA）先前估計，由於全球工業在疫情趨緩下逐步復甦，煤炭需求量將大幅上升，其中大陸將佔全球2021年增長量的一半以上。

(中時新聞網)