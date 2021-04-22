Jolin今晚繼續嗨翻小巨蛋。（凌時差提供）

Jolin（左）昨與JJ合照。（翻攝林俊傑IG）

蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」台北加演場22日繼續嗨唱小巨蛋，Jolin不斷狂撩滿場萬名粉絲，嗨喊「今晚又有多少該死的『消極掰』（指粉絲）來了，那麼愛找我的麻煩，我來找你的麻煩了」、「今晚你們是我的愛人」，開場沒多久就引爆觀眾情緒。

Jolin此套巡演到26日將累積17場，昨晚首場她在台上表示原本沒打算開這麼多場，有種「像是唱了360場，永遠都唱不完」的錯覺，但第一天就隱身包廂欣賞的林俊傑（JJ）則希望她一直唱下去，今發文支持最性感的唱跳天后：「演唱會無敵好看！希望一直巡迴，永遠不要結束。」盛讚Jolin演出精彩。

Jolin重返小巨蛋不忘與歌迷分享自己一路以來心境，昨在台上自白曾害怕與別人不一樣、被嘲笑，鼓勵大家「所有別人曾經笑過的、用力的踩扁你的、現實讓你無法完成的夢想，你都要相信你自己辦得到，相信你的直覺」，透過歌曲講出內心話，令歌迷感動。

(中時 )