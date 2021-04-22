英國外相拉布(Dominic Raab)宣布在本財政年度對外國的官方發展援助資金(ODA)中，將對中國的援助金額削減95%，僅餘90萬英鎊（合台幣約3520萬元）。削減計劃獲得不少國會議員支持，但仍有部份議員極力反對向全球最大經濟體的中國大陸提供援助。此一消息經披露後被陸媒嘲諷「還在做帝國夢」，有許多網民反譏：「好怕」、「活不下去了」。

據《觀察者網》報導，本財年的官方發展援助資金中，對中國的援助將削減95%，僅剩90萬英鎊，此項對華援助將用於「資助開放社會和人權的項目」（programmes on open societies and human rights）。

報導說，如今的英國，還做著當年的帝國夢，自詡「兼濟天下」。英國保守黨政府曾豪言，每年拿出國家收入0.7%做國際援助。然而，終究日落黃昏。據英國《鏡報》指出，由於去年受到新冠天災、抗疫人禍、脫歐經濟震盪的打擊，此項支出在本財年要減到僅餘0.5%。

拉布在提交給下議院的聲明中說，分配方式將進行戰略轉型，專注於減貧及人道援助，「我還保證英國能繼續在非洲作為一股善意的力量，發揮最大的影響力，同時在分配上向印太地區戰略傾斜。」

美媒《政治圈》（Politico）說，英國的官方發展援助資金仍然有1/3投入印太與南亞地區，而此種傾斜「符合國家戰略利益」。

對於大幅削減援外資金定，國會許多不同的意見。國際發展委員會主席、工黨議員錢皮恩（Sarah Champion）對於削減對華援助表示歡迎，她對英國竟然還在援助如此大的一個經濟體感到「非常驚訝」；曾多次批評中國政府的保守黨議員西里（Bob Seely）則表示，中國比英國富裕，而且國防支出更大。

社交媒體上有不少英國網民對於提供中國援助資金表示震驚，網民稱：「哇哦，為什麼我們的國家要向世界上最富有的國家提供援助，而我們這裡卻如此貧窮？印度有一個太空計劃，但卻允許他們的國家存在赤貧。而中國是世界上最富裕的國家之一……」、「這對喜劇演員來說是個免費的笑話。英國向中國提供援助……」、「給中國提供援助，從各個層面上來看都是荒謬的，他們應該向我們提供援助。」

不只英國人諷刺這項援助資金，在大陸微博上網民更以反諷語氣稱：「好怕」、「缺了這筆援助活不下去了」，還有網友嘲笑說：「英國援助還比不上長沙一些網紅店鋪1年的營收」。

實際上，報導表示，光景大不如前的英國，早已開始醞釀削減對華援助。2018年編列直接、間接的對華援助為7160萬英鎊（合台幣28億元），當時引起英國各界不滿，前保守黨魁鄧肯史密斯抨擊稱「為什麼要把數千萬英鎊送給一個違反所有規則的國家？」當時拉布就表示要調整援助預算。鄧肯史密斯因為立場反華，目前已被大陸列為制裁對象之一。

(中時新聞網)