香港女星黎姿（現名：馬黎珈而）當年紅極一時，與佘詩曼、蔡少芬、宣萱並列TVB四大花旦，在電影《古惑仔》系列飾演小結巴一角，楚楚可憐的模樣至今深植影迷心中。自2008年嫁給富商馬廷強後，就全面退出演藝圈的黎姿，今日就突然上傳與同樣從演藝圈嫁入豪門的李嘉欣一同喝下午茶影片，香港兩大美女同框畫面也被網友激讚太養眼了。

外號「愛美神」的黎姿，現年49歲保養得宜，今日突然在微博PO出與大美人李嘉欣一起喝下午茶的影片，與粉絲分享她的好心情，表示每次與李嘉欣相聚，總是天南地北無所不談，暢談各種健康、美容與照顧小朋友的心得。身為醫美公司CEO的她，更相信和志趣相投的朋友一起分享生活，是保持美麗的秘訣。

李嘉欣與黎姿擁有凍齡美顏。(取自黎姿微博)

隨後李嘉欣也轉發了好友黎姿PO文，大讚黎姿人美心善又可愛，「跟妳一起聊天，實在太開心了。」影片中李嘉欣身上披肩滑落，微露白嫩香肩，與黎姿一顰一笑美得令人捨不得移不開目光，瞬間吸引大批網友留言「天哪！什麼叫亞洲女演員顏值天花板，太美了」、「這是什麼美麗的畫面」、「兩位絕世美女同框的這個風景也太美麗了」。

其實李嘉欣的富商老公許晉亨，過去曾因為追求黎姿，兩人傳出緋聞，但當時黎姿認為在被初戀黃玉郎分手的陰影下，與許晉亨一起是時機不合，讓這段戀情無疾而終。最終黎姿被「殘疾富豪」馬廷強無微不至的照顧感動，點頭嫁作人妻，而許晉亨也找到生命中的最愛李嘉欣，黎姿更與李嘉欣成為感情要好的閨蜜，可說是佳話一樁。

(中時新聞網)