為防止高階官員利用職務從事違法行為，銓敘部提出修法，為使公務員專心公務，明訂包括網拍、兼職外送或uber等都屬於經營商業或兼職，全在禁止之列。國民黨立委鄭麗文砲轟，銓敘部無視旋轉門條款，修《公務員服務法》為高官開大門，銓敘部的新制只管基層不管高層，離職高官卻被安插在各營利事業或轉到民間企業擔任董監事，甚至是負責人的案例頻傳。

據《中時》報導，銓敘部提修正草案，明訂公務員如認為該命令違法，「應負報告之義務」，如果該長官自認所下的命令並未違法，而以書面署名下達時，公務員就應服從，因此所生的責任，由該長官負責。但其命令有違反刑事法律者，公務員無服從義務。

如果該長官並非以書面署名下達命令，公務員可要求「書面署名」，長官若拒絕則視為撤回其命令，亦即身為下屬的公務員可以不照辦。

對此，鄭麗文22日在臉書質疑，銓敘部無視旋轉門條款，修《公務員服務法》為高官開大門，高層公務員挾公職資源，營私利案例屢見不鮮，銓敘部難道還要再放寬規範嗎？鄭麗文認為，銓敘部的新制只管基層不管高層，離職高官卻被安插在各營利事業或轉到民間企業擔任董監事，甚至是負責人的案例頻傳。

鄭麗文進一步指出，日前有菜鳥警察租下夾娃娃機台，遭違反公務員服務法「經商營業」規定被懲戒，基層因「不良觀感」遭懲處，高層卻能官官相護、爽賺外快？鄭麗文砲轟，「兼職標準在哪裡？基層公務員無所適從」。《公務員服務法》中規定的「兼職行為」標準也通通沒有說明，按件計酬、偶一為之、獲利少的工作算兼職嗎？難道全照銓敘部自由心證認定有沒有違法？

鄭麗文表示，關於公務員超時工作問題，這次《公務員服務法》修法的結果，竟然改成每月不得超過60個小時的規定，明顯看出公務員待遇與勞基法待遇落差非常大。而銓敘部的修正版本裡，有許多讓大家覺得不可思議、荒腔走板的規定，銓敘部應立即重新檢討、修正，給廣大公務員最完整的保障！

20210422質詢銓敘部 銓敘部無視旋轉門條款， 修《公務員服務法》為高官開大門! 高層公務員挾公職資源，營私利案例屢見不鮮， 銓敘部難道還要再放寬規範嗎? #銓敘部的新制只管基層不管高層​? 離職高官被安插在各營利事業 或轉到民間企... 由鄭麗文發佈於 2021年4月22日 星期四

(中時新聞網)