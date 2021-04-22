在沉默(或拒接媒體電話)一整天後，桃園領航猿終於在22日晚上九點整，發布新聞稿確定里德、傑克兩名洋將都因不打23日進行的季後挑戰賽，甚至也沒透露「新台灣人」戴維斯能否上場，看來領航猿很有可能這個季後賽系列戰，只靠一名洋將喬登苦撐了，如此一來，領航猿闖進總冠軍賽機會自然大減！

以下是桃園領航猿的公告內容，「P. League+季後賽開打在即，感謝各界關心桃園領航猿外籍球員的傷勢狀況，自里德（Davon Reed）和傑克（Kadeem Jack）相繼受傷後，球團醫療團隊一直悉心照顧，但經過近期休養及復健後傷勢仍未見好轉，為考量球員後續籃球生涯發展，將協助球員返美進行精密治療及後續復健。

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感謝里德和傑克在本賽季對桃園領航猿的貢獻及付出，也感謝所有球迷對里德和傑克的支持與關心，桃園領航猿將上下一心，在季後挑戰賽持續拼戰衝擊冠軍賽！」

(中時 )