從事當鋪業的湯姓男子22日中午時分在桃園中壢地區遭人擄走，1小時候遭丟包楊梅區農田，湯男自行前往就醫，並聲稱不認識嫌犯，不知為何遭擄走，警方懷疑為債務糾紛，正積極調閱周邊監視器，鎖定特定犯嫌後已在晚間7時將4人全數逮捕到案。

中壢警方局22日11許接獲報案稱中壢區有人遭擄走，根據監視器畫面顯示，一輛黑色轎車逆向停在六和路上，3名男子衝下車追打湯姓被害人，一陣痛毆之後將湯男強行擄上汽車，隨即離去。途經的用路人見狀也嚇得趕緊繞路閃避。

12時許後，湯男被丟包楊梅區榮平路一處農田旁，湯男自行至醫院就醫，頭部、右手肘及手臂有撕裂傷，仍在醫院觀察中。湯男向警方表示，自己並不認識嫌犯，不知為何遭人擄上車。警方調閱周邊監視器，目前已鎖定特定犯嫌積極逮捕到案中。

85年次廖男、89年次陳傅男、90年次何男以及90年次鄭男在晚間7時被警方逮捕歸案，目前正訊問中，初步訊問疑似債務糾紛。全案依妨害自由罪移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )