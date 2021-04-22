大陸國家主席習近平22日晚上以視訊方式出席「領導人氣候峰會」並發表重要講話。習近平除提出6點聲明，並在會上重申，中國將力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和；他還表明中方將承辦「生物多樣性公約締約方第15次大會」，將推動共建綠色一帶一路，造福各國人民。

習近平指出，氣候變化給人類生存和發展帶來挑戰，國際社會要共同構建人與自然生命共同體，一是要堅持人與自然和諧共生，大自然孕育扶養了人類，人類應該以自然為根，尊重自然、順應自然、保護自然。我們要像保護眼睛一樣，保護自然和生態環境。

習近平說，二是要堅持綠色發展，綠水青山就是金山銀山，保護生態環境就是保護生產力，改善生態環境就是發展生產力，這是樸素的真理。我們要讓良好生態環境成為全球經濟社會可持續發展的支撐。三是要堅持系統治理。山、水、湖、草、沙是不可分割的生態系統。我們要統籌考慮自然生態各要素，為護生態平衡。

習近平稱，四是要堅持以人為本。生態環境與各國人民的福祉，我們要充分考慮各國人民對美好生活得嚮往，對優良環境的期待，對子孫後代的責任，在綠色轉型過程中努力實現社會公平正義，增加各國人民獲得感、幸福感、安全感。五是要堅持多邊主義。我們要堅持以國際法為基礎，以公平正義為要旨，以有效行動為導向，維護以聯合國為核心的國際體系，遵循《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》，努力落實2030年可持續發展議程，

習近平表示，六是要堅持共同帶有區別的責任原則。共同帶有區別的責任原則是全球治理的基石，我們要充分肯定發展中國家應對氣候變化所作貢獻，照顧其特殊困難及關切；發達國家應該展現更大雄心及行動，切實幫助發展中國家加速綠色低碳轉型。前不久中美發布了應對氣候危機聯合聲明，中方期待同包括美方在內的國際社會一道，共同為推進全球環境治理而努力。

習近平稱，中華文明歷來崇尚天人合一，追求人與自然和諧共生。中國以生態文明為指導貫徹新發展理念，堅持走生態優先、綠色低碳的發展道路。中國將力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。中國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間遠遠短於發達國家所用的時間，這需要中方付出艱苦努力，中國支持有條件的地方和重點行業、企業率先達峰，將嚴控媒電項目。十四五時期嚴控煤炭消費增長，十五五時期逐步減少，中方將承辦「生物多樣性公約締約方第15次大會」，支持「聯合國氣候變化框架公約第26次締約方會議」取積極成果。

習近平強調，中方將推動共建綠色一帶一路，造福各國人民。我堅信只要新往一處想、勁往一處使，人類必將能夠應對好氣候環境變化挑戰，把一個清潔美麗的世界，留給子孫後代。

(中時 )