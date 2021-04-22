國民黨今天宣布將在5月下旬移師台中舉辦營隊討論空汙，民進黨青年部則說，蔡政府執政後，到了2020年中火燃煤已減量少了610萬噸。對此，國民黨青年部主任陳冠安回擊，事實是燃煤有6成比例減量是在台中市長盧秀燕上任後發生的，這如同國家住都中心1戶社會住宅都蓋不出來，卻拿雙北成績包裝成自己的功勞。

陳冠安說，民進黨一直強調中火減煤610萬噸，卻不敢提減量主要發生在盧秀燕執政期間。他引用數據說明，2014年中火實際生煤使用量是1839萬公噸，2015到2017年都沒什麼變化，平均在1780萬公噸左右，直到2018才有所減少，但也有1600萬噸左右，盧於2018年底就任後，在2019到2020年間，實際生煤使用量大幅下滑，平均僅有1246萬噸。

陳冠安指出，也就是說，民進黨口中的減煤610萬噸，有將近368萬噸、6成的比例，是在盧秀燕上台2年期間發生的；這就好比國家住都中心1戶社會住宅都蓋不出來，然後一直拿台北與新北市的成績來包裝成自己的功勞。

陳冠安表示，更可惡的是，造成生煤使用量降低的關鍵「台中市管制生煤自治條例部分條文」，還在去年時被行政院宣告無效，這不只侵害地方自治與中部人民的健康，如同行政院長蘇貞昌打了前台中市長林佳龍一巴掌。

陳冠安提醒民進黨青年部主任蔡沐霖，除了說故事以外，還是要懂一點真相，他痛批，民進黨專偷別人的功勞，不敢面對能源轉型真相的，就是民進黨。

(中時 )