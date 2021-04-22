雲林縣北港鎮媽祖醫院醫師致贈康乃馨給候診的媽媽們。（媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

蘇小姐3年前生完首胎歷經了產後的乳房發炎與身心壓力，導致經期不規則，去年計畫生第2胎時，因久久不能懷孕而苦惱，經雲林縣北港鎮中國醫藥大學附設媽祖醫院婦產科主任鄭希彥檢查，發現是排卵不順所致，藉由心理諮詢排解身心壓力並每日量測基礎體溫，準確抓取排卵日同房後，終能如願懷孕，預備今年5月生產，成為蘇小姐的母親節最佳禮物。

鄭希彥表示，孕婦在第3孕期（24到28周）後到分娩期間，荷爾蒙會產生巨烈變化，且產後1到2周內，荷爾蒙更會大幅下降，由於荷爾蒙的變化帶動腦內神經傳導物質變化，特別是「血清素」影響著焦慮與憂鬱的產生。

大約70至80％女性在孕期及產後可能有短暫焦慮與憂鬱症狀，且高達10至20％孕產婦，會因重大的身心變化與不適，而產生焦慮或憂鬱症。其實輕微的孕期及產後憂鬱症狀，一般會自然消失，但約有三分之一可能衍生成憂鬱症。

若有憂鬱症狀，可先使用「孕婦健康手冊」內的篩選題「過去1個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？」、「過去1個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？」做評估。

若2題篩選題都回答「是」，再用「心情溫度計」（BSRS）量表評估，得出總分後，依照附表給予適當的介入處置。另外還有1個常用的「愛丁堡產後憂鬱量表」，是全世界公用評估孕期及產後檢測之用，雖然叫產後憂鬱量表，但亦可在孕期的24周到26周後使用。

媽祖醫院院長吳錫金說，母親節將屆，僅以康乃馨獻上對母親的祝福。今年1月台灣總出生數為9601人，是27年來首次單月跌破萬人，在少子化的情況下，孕產婦面臨經濟壓力、教養問題，有憂鬱的短暫現象也很常見。

針對來院產檢的孕婦，院方的婦幼團隊會先給予評估協助，但若憂鬱持續超過2周以上，就要高度懷疑，大約有高達10％以上的孕產婦會進展成憂鬱症，此時就要請身心科給予專業的介入與治療。

(中時 )