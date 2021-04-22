氣質女星曾愷玹因演出《不能說的秘密》晴依一角大開知名度，2013年閃電嫁給大16歲的藝廊老闆陳冠宇，隔年生下女兒後便淡出演藝圈，今（22日）她迎來37歲生日，和2網紅合體慶生，超凍齡外貌曝光，讓網友驚嘆連連。

曾愷玹現在雖然較少出現在螢光幕前，但仍不時會用社群網站分享生活，今（22日）過37歲生日，她先在IG曬出黑白美照，有感而發表示，自己不擅長說話，也習慣隱藏自己，但一路上從沒停止累積故事，而從前她是用台詞說出角色的故事，「或許時間剛剛好，於是我決定重生，用我的態度，寫出關於自己的故事」，似乎在預告未來有新挑戰，讓粉絲相當期待。

曾愷玹慶生37歲生日。（圖／翻攝自IG）

曾愷玹和理科太太、白癡公主一起慶生。（圖／翻攝自IG）

接著，曾愷玹再PO出和友人一起慶生的照片，沒想到正是網紅理科太太和白癡公主，照片中，曾愷玹穿著斜肩白色上衣，臉上只化著簡單淡妝，看得出膚質白嫩無暇，加上她甜甜一笑，甜美模樣和當年完全一模一樣，相當凍齡。

特別的是，曾愷玹和理科太太生日只差一天，理科太太也PO出三人合照，祝女神生日快樂之外，還幽默寫下「422生日有臉 423生日有腦」，最後tag白癡公主直虧「為什麼你也在？」讓眾人全笑翻。

(中時新聞網)