前行政院發言人丁怡銘去年發言引發牛肉麵風波，行政院長蘇貞昌（中）當時曾親自帶著丁怡銘（左）前往皇家牛肉麵「重慶店」用餐，向老闆陳世楨（右） 表達歉意。（圖／本報系資料照）

前行政院發言人丁怡銘近日回任行政院顧問，遭到各方批評。而去年丁怡銘惹起的「皇家傳承牛肉麵」事件，受害者陳家斌今（22）日表示，「兵荒馬亂、手足無措」，不知道該怎麼辦；而他自己行得正做得直，是用生命在照顧員工。

2020年11月12日，時任行政院發言人的丁怡銘指出，臺北國際牛肉麵節冠軍「皇家傳承牛肉麵」使用含萊克多巴胺的美國牛肉。業者立刻出示檢測報告，澄清萊克多巴胺零檢出。丁怡銘隨後道歉並向業者下訂100碗牛肉麵致歉，不料卻被發現訂單上打有行政院的統一編號「03722403」。2020年11月15日晚間，丁怡銘請辭行政院發言人一職。

板橋「皇家傳承牛肉麵」主理人陳家斌今（22）日受邀至《朱學恒的阿宅萬事通事務所》接受訪問時指出，這件事真的很特別，因為從來沒有遇到過，也不知道該怎麼辦。

陳家斌回憶，事發當天，生意受到影響，店內一個客人都沒有，記者也在現場想要採訪，當時是「兵荒馬亂、手足無措」，最後透過「牛肉麵協會」，於當天下午4點在北市府召開記者會。

陳家斌表示，這次事件影響到整個牛肉麵產業，他唯一能做的事情，就是做好牛肉麵，其他就不好評論，也離政治很遠。他有6家店，60幾個員工，行得正做得直，是用生命在照顧員工。

朱學恒也揭露他自己當時的心情，原本以為政府掌握很完整證據，結果沒有。但是也擔心店家是奸商，可是看到老闆，應該是可以相信的，所以他自己也是「吊著生命」在幫店家說話。

《朱學恒的阿宅萬事通事務所》也在Youtube介紹陳家斌，他是板橋「皇家傳承牛肉麵」新海店的經營者。從2008年開始，他帶著牛肉麵到處參加比賽，一路走了二十七年，才終於有了現在的規模。

不過，朱學恒特別指出，事件發生後，丁怡銘、行政院院長、板橋的民進黨立委，從來沒有一個人跟真正受害的陳家斌道歉，他們都跑去找立場鮮明挺綠的陳家斌爸爸道歉，但沒人跟真正受害的陳家斌道歉。

朱學恒寫到，最後丁怡銘下台前，為了炫耀自己多麼無辜，還秀了一張陳家斌爸爸傳給他的客套簡訊，表示「皇家傳承牛肉麵」已經原諒他了。但陳家斌說：那簡訊不是真正的受害者傳的。

(中時新聞網)