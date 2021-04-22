壓力測試都假的？純網銀LINE Bank開行就出大包，下午5點開放開戶後，系統全面癱瘓，且官網都進不去，釀成國銀開業以來最大笑話，更扯的是LINE Bank似乎狀況外，詢問又當掉時，公關窗口還回應：「8點的時候已經正常」。

第二家純網銀LINE Bank今天盛大宣布開業，為了慶祝開業，LINE Bank祭出150點LINE POINTS回饋，衝刺開戶數，LINE Bank總經理黃以孟今日才信誓旦旦，系統通過壓力測試，不會有當機的問題，但晚間LINE Bank已「無法正常執行｣。

對於才開行受理申請1個多小時就當機，LINE Bank坦言發生系統超載情形，表示用戶反映暫時無法進入LINE Bank頁面，是因為開戶人數踴躍，同一時間湧入大量申請需求，但經過LINE Bank積極排除系統超載狀況，「歡迎用戶進入頁面完成開戶申請」。

沒想到系統修好不到1個小時，LINE Bank再度掛點，不只LINE Bank官網出現「502 Bad Gateway」、LINE Bank App出現「系統忙碌中，請稍後再試」，就連LINE App裡的LINE Bank好友都說「由於伺服器忙碌中，此服務目前暫時無法使用。若問題持續發生，您可請聯絡本行客服中心取得協助」，幾乎完全與外界失聯。

對於LINE Bank系統極度不穩定，LINE Bank其他部門顯然是狀況外，公關單位完全不知自家系統又癱瘓，還回答「8點的時候已經正常」，「我們再了解一下」，對於詢問超過多少人同時上線會當機，壓力測試時是多少人的問題，則是已讀不回。

(中時 )