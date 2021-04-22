台南市副市長戴謙（中）今日主持南科工業區供電穩定研商會議。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

南科從去年至今發生10多起電力事故，為穩定南科供水供電，確保廠區企業生產效率與競爭力不受壓降或其他因素影響，台南市副市長戴謙今日召開南科工業區供電穩定研商會議，強調南市府會全力協助穩定供電供水，把企業留在台南。

曾任前南科管理局長的戴謙表示，在市長黃偉哲指示下，4月初成立「南科發展溝通協調聯席會」，就是要當南市府與南科管理局及相關單位定期連繫與工作交流管道，同時也會不定期就急待改善事件邀集相關單位討論處理。

為解決園區發生供電不穩狀況，今天邀集眾人對供電穩定提出看法與商討對策，並對再生水應用與台南園區擴建等議題交換意見與了解進度。今邀集台電與會共商改善南科供電等對策，全面檢討壓降事故，從用戶設備、施工單位與台電設施等三方面的壓降事故成因說明與提出改善措施。

台電指出，除了14日是園區廠商施工不慎挖斷地下電纜，造成停電與跳電，還包括其他人為、廠商配電設備問題、台電變電所問題等，都將陸續檢討，以減少事故發生，同時台電明年將進行超高壓變電所的擴建計畫，完成後園區的供電將更穩定。針對南科全區供電穩定就系統面與維護面進行改善，系統面擬出短期與中期等目標，短期將常閉系統改為常開系統，中期則新增配電變壓器。

針對近期水情嚴竣，為維護南科園區用水情況，南市府說明，配合南科園區用水計畫，110年度由永康再生水廠進行一階供水專管提供至南科配水池，由南科管理局統籌調配。4月1日起已先行供應每日2500噸，於4月20日至5月20日間則陸續增加至每日8000噸的供應量。

台南園區三期擴建計畫，去年4月下旬經行政院核定後，將引進半導體、智慧機械、精準健康及產業創新等產業，目前已有廠商預約規劃建廠建廠，預期帶來年產值約420億元與提供5000多個就業機會，南科管理局亦就環保審查及開發運作等需要持續與南市府緊密合作。

(中時 )