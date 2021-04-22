宜蘭市南館市場今天（22日）晚間9時許發生火警，火勢從1樓店面往2樓延燒，宜蘭縣消防局緊急派員赴現場滅火，9時57分火勢熄滅，消防局除清查1、2樓層外，也搜索3、4樓，確認無人員受困、受傷。

南館市場建物除營業時間外並未住人，消防局獲報火警後出動第一大隊、宜蘭、員山、壯圍、礁溪、特種、羅東分隊救災人車前往搶救，一度傳出有2人受困，但經警消確認並無人受困，消防局在9時44分控制火勢，9時57分撲滅，並逐層搜索，火警原因仍待調查。

(中時 )