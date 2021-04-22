宜蘭南館市場住宅火警濃煙狂竄 警消救援無人員受困 21:462021/04/22 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭市南館市場一棟住宅今晚傳出火警，警義消馳赴現場救援。(李忠一攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭市南館市場今天（22日）晚間9時許發生火警，火勢從1樓店面往2樓延燒，宜蘭縣消防局緊急派員赴現場滅火，9時57分火勢熄滅，消防局除清查1、2樓層外，也搜索3、4樓，確認無人員受困、受傷。 南館市場建物除營業時間外並未住人，消防局獲報火警後出動第一大隊、宜蘭、員山、壯圍、礁溪、特種、羅東分隊救災人車前往搶救，一度傳出有2人受困，但經警消確認並無人受困，消防局在9時44分控制火勢，9時57分撲滅，並逐層搜索，火警原因仍待調查。 世界地球日 宜蘭三星國中 能源教育車 搶眼 永豐餘 撤回永道射頻赴陸上市申請 (中時 ) #宜蘭市 #消防局 #出動 #住宅火警 #義消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣改善道路人行環境 遍及10鄉鎮市 15:522021/04/22 寶島 林智堅表揚3位模範勞工 北水南調工程靈魂人物入列 14:232021/04/22 寶島 宜蘭版清明上河圖 重現百年前生活 04:102021/04/22 地方新聞 長榮演驚奇市值進逼大立光 04:102021/04/22 財經要聞 祥豐街管線汰換有譜 預計6月底完工翻新路面 17:042021/04/22 寶島 高市51勞動節系列活動開跑 首開Podcast節目 17:392021/04/22 寶島 安倍參拜靖國神社 菅義偉奉供品 04:102021/04/22 國際大事 台東廢棄機車突起無名火 廂型車慘波及 11:412021/04/22 社會 依法標售配餘地穩定財政 中市地政局：全國作法一致 13:462021/04/22 生活 金管會：五點把關花旗消金撤台 04:102021/04/22 全球財經 經濟持續轉熱 REITs後市有好光景 13:392021/04/22 財經 社會熱門新聞 扯爆 大批黑衣人衝松山分局砸電腦追打警官 基層怒爆高層壓案 - 社會 - 旺報 整座山都是大麻田 毒梟剷平關西山頭種1608株創國內紀錄 - 社會 真相大白！ 松山分局認了教官先嗆三字經 黑衣人才砸警局 - 社會 頭一遭！黑衣人追醉警鬧事 分局門口上演警民握手大和解 - 社會 28歲鮮肉所長勾40歲人夫警員 男警妻怒告「和誘罪」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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