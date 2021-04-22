味全龍赫雷拉在5局上敲出帶有2分打點的安打。（鄭任南攝）

味全龍隊今天靠著先發投手林子昱5局失1分帶領，加上洋將赫雷拉單場雙安、貢獻2打點，以3比2擊敗富邦悍將，收下對戰4連勝。

龍隊本季面對其他3隊都是輸多贏少，但面對富邦卻可取得5勝1負的對戰優勢，可說是富邦剋星。今天推出林子昱先發，首度面對富邦表現不俗，前3局只對高國麟、陳真投出保送，直到4局下才被高國麟敲安，後來挨葉竹軒安打失掉1分。

龍隊打線面對富邦先發投手陳仕朋前4局雖有攻勢但總欠缺關鍵一擊，直到5局上石翔宇、李凱威接連安打，曾陶鎔吞K，劉基鴻四壞球保送形成滿壘，連3場無安打的赫雷拉終於敲安，助隊添得2分。

6局上龍隊攻勢再起，2出局後石翔宇、李凱威、曾陶鎔接連敲安在下一城，而富邦則是在4、6局各得1分，7局下1人出局、一三壘有人的情況下李宗賢、張進德都吞下三振，8局下一二壘有人時陳真敲安，林益全試圖闖本壘出局。

林子昱先發5局只被敲2支安打，投出5次三振、3保送、失1分，奪下本季第2勝。陳仕朋則是先發5.2局被敲7安、失3分（2自責分）吞下本季第5敗。

富邦悍將林益全8局下試圖闖本壘出局。（鄭任南攝）

(中時 )