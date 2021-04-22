中信兄弟主場迎戰統一獅，雙方都派洋投出馬，由萊福力迎戰布雷克，前3局雙方沒有攻勢，統一獅第4局率先取得分數，此戰獅隊攻勢串聯得宜，得點圈有人時都能有效進攻，最後獅隊以5比3贏得勝利。

前3局兩邊都是9上9下，4上統一獅率先突破萊福力，陳傑憲保送後靠推進上到三壘，接下來郭阜林、林安可、唐肇廷連3安打下2分，統一獅先取得領先。

6局上半郭阜林安打、林安可保送，獅隊再由陳鏞基高飛犧牲打、林岱安安打多添2分。下半局兄弟才終於有攻勢，潘志芳、王威晨安打先得1分，許基宏高飛犧牲打有1分打點，兄弟追到2比4。

8局上半獅隊一、二壘有人情況下，陳鏞基安打多拿1分，此時統一獅以5比2領先。

此戰萊福力先發6局被敲7安、失4分，另有3次保送，自責分率暴漲到6.03，而布雷克則是6.2局被敲4安、失2分，有8次三振，打線方面統一獅陳傑憲、郭阜林、唐肇廷、林岱安都有雙安表現。

雖然9下兄弟靠詹子賢追回1分，但仍無力追趕，統一獅最後以5比3贏球，中信兄弟近期陷入低潮，苦吞4連敗。

(中時 )