2021澎湖國際海上花火節今（22）晚在馬公市觀音亭園區盛大開幕，開幕首場先由澎湖知名菊之音Rock Band熱情開場，接著邀請人氣新星魏嘉瑩和創作才子韋禮安接連唱響澎湖花火之夜，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、法務部長蔡清祥等貴賓紛紛蒞臨現場，高雄科學工藝博物館也同步在園區內舉辦節水活動，一同炒熱場內氣氛，同時縣府也特別邀請LINE人氣明星熊大兔兔蒞臨現場，吸引粉絲一陣搶拍。

今晚花火節開幕高潮是9點演出的LINE主題無人機科技燈光秀，以莎莉對澎湖SAY HI開啟序幕，演出熊大、兔兔、詹姆士等大家耳熟能詳的LINE明星，接著延續璀璨華麗的煙火秀，15分鐘的七彩煙火齊發，宣告澎湖觀光旺季的來臨。

賴峰偉縣長表示，花火節歷時19年，年年追求突破，推陳出新，去年突破52萬人次參與，今年更望再創佳績，在縣府和業界攜手努力下，澎湖花火節不僅是澎湖觀光的招牌，更是澎湖觀光的驕傲，他期許花火節未來更上一層樓，證明老牌觀光活動也能帶給遊客不同凡響的驚喜，今年與國人熟悉的LINE合作更成功帶動行銷話題，成為媒體焦點，花若盛開，蝶自飛來，澎湖花火節的用心和創新絕對是國內外旅客海島旅遊的首選。

今年花火節開幕因人注目的還有同步現場販售的花火LINE紀念文創商品，可愛又實用的T恤、鑰匙包和啤酒杯引起現場民眾搶購，此外花火節限量小夜燈也是許多民眾愛不釋手的紀念禮品，同時澎湖各大全家便利商店也同步開賣花火節與LINE合作商品，海尼根也在花火節活動現場限量贊助海尼根，提供入場民眾暢飲，而4／25即將開賣的臺虎精釀澎湖限定啤酒更讓許多人迫不及待入手品嚐，全家便利商店更推出澎湖地方特色景點口罩，一同行銷澎湖之美。

澎湖縣旅遊處表示，澎湖花火節今年自4／22至6／28總計規劃23場花火活動，其中8場專場與LINE合作，推出LINE FRIENDS主題無人機科技燈光秀以及煙火，縣府也設計了7套專屬澎湖的無人機科技燈光秀，將在觀音亭、七美、吉貝、望安等地展演，今年澎湖國際海上花火節規模更勝以往，觀音亭場次LINE FRIENDS主題專場將以400台無人機亮相，離島場更是增加到200台無人機進行展演，今年吉貝場花火節也首度移師吉貝沙尾，利用沙尾地形施放特色煙火，並結合沙尾美人魚主題燈點亮沙尾。

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(中時 )