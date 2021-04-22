純網銀LINE Bank開行就出大包，連金管會都看不下去，銀行局長莊琇媛撂下重話，表示， 要求LINE Bank立刻恢復系統，目前已超出核心系統2小時內要修復的規定，不能辜負這麼多人想開戶，也會要求LINE Bank儘快交檢討報告。LINE Bank則強調盡力修復系統，但要用戶稍候或「明天」之後再進行開戶。

金管會銀行局表示，初步了解原因，是因開戶要身份認證、上傳資料，造成系統擁擠，已要求LINE Bank出具檢討報告，當初有要求LINE Bank壓力測試要作好，要想到各種狀況，但到今晚6點多時實測，連線開戶不順，「問同事，自己要開戶也花了很久」，雖然因為開戶認證，必須嚴謹，但認證時間太久，這是不能接受的。

第二家純網銀LINE Bank今天盛大宣布開業，LINE Bank總經理黃以孟今日才信誓旦旦，系統通過壓力測試，不會有當機的問題，但隨即被打臉。

LINE Bank開放開戶1個小時後就掛點，雖在晚間8點時一度修復，沒想到隨即又癱瘓，不只LINE Bank官網出現「502 Bad Gateway」、LINE Bank App出現「系統忙碌中，請稍後再試」，就連LINE App裡的LINE Bank好友都說「由於伺服器忙碌中，此服務目前暫時無法使用。若問題持續發生，您可請聯絡本行客服中心取得協助」，幾乎完全與外界失聯。

LINE Bank則對系統何時修復無法承諾，僅表示經過確認，先前系統超載已經修復，但因為同一時間瞬間湧入大量用戶，造成系統再次壅塞，LINE Bank目前全力排除狀況中，請用戶稍候或明天之後再進行開戶。

(中時 )