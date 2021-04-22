法國著名時尚品牌香奈兒(Chanel)週三在與大陸華為的商標大戰中宣告落敗，審理此案的歐洲一家高等法院稱，二者的企業標識並無相似之處。
據《路透》報導，華為公司於2017年向歐盟智慧財產權辦公室(EUIPO)為旗下電腦硬體商標申請註冊保護，該申請商標的圖案為上下2個交纏的半環。
法國香奈兒公司對此提出反對，聲稱該商標設計與其在法國註冊的商標，即橫向交纏的 2個C型半環的設計有相似之處。香奈兒此一著名商標用於旗下的香水、化妝品、珠寶飾物、皮具和服裝產品上。
2019年歐盟智慧財產權辦公室駁回了香奈兒的反對意見，認為2個商標圖案並不相似，不大可能引發公眾混淆。香奈兒隨後在位於盧森堡的歐盟普通法院提起上訴，該法院在週三的判決中予以駁回。
裁決稱，兩個商標的視覺差異很大，「尤其是香奈兒的商標曲線更圓潤、線條更粗，方向是水平的，而華為商標則是垂直的。因此歐盟普通法院判定二者存在差異。
文章來源：香奈兒在與華為的商標大戰中落敗
(中時新聞網)
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