美國勞工部周四盤前公布最新就業市場數據，上周初領失業金人數達54.7萬，前值為57.6萬，略優於市場預估的60.3萬，續領失業金人數降為367萬，創疫情以來最佳表現，美股3大指數期貨走勢不受影響，盤前微跌。美股周四(22日)開盤下跌27.43點、以34,109.88點開出，隨後跌勢擴大至百點，美國半導體巨頭英特爾開盤翻黑下跌近1%。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數下跌121.52點或0.36%、暫報34,015.79點；標普500指數下跌9.23點或0.22%、暫報4,164.19點；那斯達克指數下跌11.38點或0.082%、暫報13,938.84點；費城半導體指數下跌27.14點或0.85%、暫報3,180.11點。

4大科技巨頭股價開盤齊跌，特斯拉股價上漲2.37美元或0.32%、暫報746.49美元。台積電ADR股價下跌1.63美元或1.39%、暫報115.77美元；聯電ADR股價上漲0.11美元或1.14%、暫報9.77美元。

串流影音平台龍頭 Netflix去年受到疫情導致宅經濟升溫，股價也不斷創高，但在最新財報指出，新增戶數不如預期，雖然營收以及獲利，甚至是流失戶數表先都有強勁表現，但在華爾街高度預估之下，周三股價重挫超過8%，周四開盤則是止跌微漲。

美國半導體巨頭英特爾將於周四盤後公布財報，新任執行長Pat Gelsinger上任後推動IDM2.0計畫，並宣布耗資200億美元在美國亞利桑那州建立2座先進製程晶圓廠，華爾街關注這家老牌半導體巨頭會如何翻身，22日股價開紅後翻黑，目前下跌0.56 美元或0.88%、暫報63.14美元。

(中時新聞網)