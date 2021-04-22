莫允雯愛用環保袋。（摘自IG）

莫允雯生活中很重視環保。（瀚草影視提供）

瀚草影視繼去年風靡全球的影集《誰是被害者》後，預計於六月推出籌備多年的未來影集《2049》，22日世界地球日，邵雨薇、林柏宏、莫允雯、陳漢典等主要演員參與「微博綠色挑戰」，盼在科技日新月異之際，累積眾人的能量來守護地球。陳漢典認為如果世界真的到「2049」年應該有很多工作會被科技取代，他希望大自然恢復到沒有被破壞的狀態，因為地球是我們的家。

邵雨薇透露她已將環保融入生活成為習慣，「準備好自己的咖啡杯就可以省下一個一次性紙杯」，這些看似是舉手之勞的小事，也是不容小覷的環保力量。現代人高度依賴3C產品和各種電子產品，邵雨薇分享隨手關燈好習慣，「節電也是可以做到的事情，現在的社會使用過度，適時檢查家中的電器是否達到節能標準、有沒有拔掉不常用的電器插頭等等都是節能省電的小妙招，期望自己之後也能更努力做到節電。」

林柏宏則呼籲更多人加入減塑生活，「減少垃圾的污染，每個人都從生活的一些細節行為開始做起！」更提醒大家在購物前確認，「這是要買『需要的』而不只是『想要的』」，減少衝動消費而製造的垃圾，為地球減負。他感恩大自然給予一切，提到若自己是一株植物，會想成為闊葉森林裡的一顆大樹，有非常大片的葉子和盤根錯節的樹根，可以盡情呼吸，可以活在最豐富的生態，甚至有各種寄生植物或者是動物生活在我身上也很好，「可能就像我的性格，可以包容自己有各種新的可能性」。

林柏宏最近很享受閒暇時露營與晨跑的過程。談到晨跑，他笑說只要省略說服的過程，用逼迫的，成功過一次就會知道這件事情有多開心，就會有更多機會去跑步。而熱愛露營的他，認為露營最重要的就是要自備很多環保餐具，他平常自己就會隨身攜帶水壺或金屬吸管餐具等。他說，露營有時會準備過多的食材，吃不完全部丟掉這也是一種浪費，適量很重要。另外在露營的時候更應該要小心垃圾污染，要保留大自然清潔，這是大家都可以做到的事情。

喜歡單車環島的陳漢典則提醒大家切實做好一些舉手之勞的環保，出門前檢查一下包包裡有沒有備用的環保袋，做好垃圾回收、減少食物浪費，「如果要有那麼好的美景和空氣品質，我們一定要更愛地球，確實做好環保。」莫允雯也認同，出門「最重要的小事」就是要帶環保袋，而如何環保兼具時尚，她笑喊：「女明星逛菜市場這畫面太美」，她說：「自己下廚少不了跑菜市場，如果你帶一個大的環保袋，買的菜全部丟到裡面，一趟菜市場下來就可以省下十幾個塑膠袋，我覺得這個超級重要，哪怕只是一點點小事，我們都應該要努力。」

未來影集《2049》以女性觀點縱視科技在2049年對人類帶來的變化與困境，她們在該影集分別坐擁「完美預測」、「記憶重建裝置」、「讀心裝置Stable」等新科技，她們看似活在科技創新的未來，但當人人渴望的科技全面入侵家庭，導致幻想、夢境與現實的界線逐漸模糊，女人該如何自處？又該如何捍衛愛情、親情？是該影集欲探討的核心價值之一。影集預計2021年六月播映。

(中時 )