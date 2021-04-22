新竹市一名男子小毅（化名）在今年1月某日上午間，躲在市區某間運動中心女廁中，脫去所有衣物公然打手槍，經管理員勸離後，小毅又再度在下午回到女廁故技重施，案經另名目擊女子報警全案才曝光。新竹地院6日審結，依公然猥褻等2罪，執行拘役30日，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，小毅於1月4日上午9時許，前往新竹市某間運動中心地下一樓女廁中，全裸躲在廁內，並以手來回搓揉並裸露生殖器官，一名女性進入如廁嚇得花容失色，趕緊請停車場管理員要其離去。

不料，小毅死性不改，於同日下午4時許返回該女廁，再次一股腦地將衣物脫去，瘋狂以手搓揉生殖器，遭另外一名進入打算如廁的女性報警處理，全案才因此曝光，案經新竹市警察局第二分局偵辦，由檢察官向法院聲請簡易判決。

小毅到案後，坦承犯行，並深知此並非正確行為，法官酌情後，考量小毅先前並未涉犯有期徒刑以上之宣告，經過此司法程序後應無再犯之虞，僅小毅為了滿足一己私慾，公然在公眾場合把玩生殖器，已違社會善良風俗。

新竹地院於6日宣判，依公然猥褻等兩罪，應執行拘役30日，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日，予以緩刑2年，期間交付保護管束，並須前往檢察官所指定的機關，進行40小時的義務勞役。

(中時新聞網)