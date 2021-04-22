香格里拉台南遠東飯店以「巧巧陪著你」蛋糕豐富多層次的風味奪得巧克力類組冠軍。(香格里拉台南遠東國際大飯店提供／曹婷婷台南傳真)

香格里拉台南遠東飯店以「愛不釋手」軟甜可口的蜂蜜蛋糕獲得卷類蛋糕冠軍。(香格里拉台南遠東國際大飯店提供／曹婷婷台南傳真)

全台飯店蛋糕競賽成績揭曉，香格里拉台南遠東國際大飯店許煜新主廚奪得「巧克力類」與「蛋糕卷類」雙項冠軍，及「派塔類」第3名；屢在國內外甜點競賽抱回佳蹟的許煜新，以深厚甜點基本功，講究口感細節層次，不僅被譽為「台南之光」，同時也因歷年來傑出戰績，享有「台灣西點戰神」稱號。

許煜新此次得獎2款冠軍作品，分別為巧克力類「巧巧陪著你」，選用法國頂級Weiss巧克力為基底，將多種百分比濃度巧克力，依其特性以不同的比例所製成的一款多層次蛋糕，最後再將優雅的花朵綴飾表面；入口從苦蛻變到甜韻多層次的味蕾轉折，引人入勝。

蛋糕卷類冠軍「愛不釋手」，軟甜可口的蜂蜜蛋糕內，濃郁奶香味的香堤散發著淡淡的貝禮詩酒香，並加入大溪地香草卡士達醬與法式栗子蒙布朗，豐富細緻內餡最後以香鬆栗子為整個蛋糕卷畫龍點睛的完美收尾，好吃不膩，深受評審讚揚。

上述2款蛋糕皆為飯店「品香坊」明星蛋糕，繁複工序，需3天前預訂、以免向隅。此外，另一款榮獲派塔類第3名初夏限定「甜蜜蜜」，酸甜宜人的派餡搭配香酥爽脆餅皮，同樣受到喜愛。

值得一提的是，香格里拉台北遠東國際大飯店法籍甜點主廚胡孟洋此次也拿下「創新類」冠軍與「派塔類」第2名，2位傑出西點主廚攜手合作，一舉囊括3金1銀1銅，成果豐碩、創下飯店業新記錄，也是54家參賽飯店中唯一獲得最多冠軍的飯店集團！

(中時 )