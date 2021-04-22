李天柱、劉瑞琪戲裡戲外育兒理念大不同。（三立提供）

賴雅妍劇中夾在冷戰中的爸媽李天柱、劉瑞琪之間超為難。（三立提供）

三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》的「豬爸爸」李天柱看不慣「豬媽媽」劉瑞琪太過寵兒而出口責備，甚至說出「慈母多敗兒」，讓劉瑞琪氣得與他冷戰，還故意不準備李天柱的餐點，也參與這場戲演出的「豬二姐」賴雅妍笑說，如果現實生活中看到爸媽冷戰，一定是先逃再說，事後會再當和事佬，如果是兄弟姊妹犯錯，就像劇中面對屁孩弟弟林孫煜豪老闖禍，她絕對會私下「好好教育」，還霸氣說：「自己的弟弟自己打！」

李天柱劇中與劉瑞琪的教養方式分歧，現實中他和太太對孩子的觀念頗為相近，認為教養孩子就像樹需要修剪一樣，父母需要不時調整自己，最重要的是教育孩子時不能帶著個人情緒去溝通。有人說「女兒要富養，兒子要窮養」，李天柱則不贊同這樣的說法，他表示每個家庭的環境不一樣，能供給的東西也不一樣，除了教養之外還要教育。有些父母覺得要讓小孩從小就多見世面，李天柱認為所謂「見世面」，是要讓小孩充分認識這世界，了解這個世界的形成與狀態，給他正確的人格教養，這些比常帶他們去逛百貨公司和住飯店的「見世面」還要重要。

李天柱和女兒的相處就像朋友一樣，沒有溝通障礙，反倒是女兒和太太有矛盾的時候，他都會適時扮演潤滑劑。他笑說戲裡的夫妻冷戰很可愛，但現實生活中的夫妻冷戰是會讓人窒息的，冷戰往往不是因為小孩的關係，大多是因為大人情緒態度的問題，「以前吵架我是很難主動開口的人，但因為兩人有共同信仰當橋樑，現在慢慢學會了主動溝通」。

劉瑞琪很少和老公吵架，她表示經過歲月的成長，雙方都覺得不需要去勉強對方做符合自己標準的事，笑說：「現在年紀一大把了，已經沒有什麼好冷戰了。」

問到劉瑞琪心中寵兒那把尺的尺度設在哪裡，她開玩笑說：「大家手中應該都有很多把尺，不同情況拿出不同的尺，所以沒有尺度，但孩子要寵也要教。」談起劇中角色，她表示豬媽媽是當局者迷，其實本人根本不知道問題出在哪，也不覺得這樣寵溺小孩有什麼不對，笑說有時候自己也會有這樣的盲點。此外，劉瑞琪認為不管女兒還是兒子都應該要富養，培養他們的見識和歷練，體驗好的東西，但最後還是要回歸給小孩正確的觀念，並且以身作則。在教養孩兒方面，劉瑞琪覺得自己應該會是那個黑臉，但若是像劇中有賴雅妍這三姊弟那樣可愛的孩子，可能就會情感戰勝理性，「疼愛都來不及了，更別說扮黑臉」。

(中時 )