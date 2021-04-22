針對國民黨指稱蔡政府能源轉型政策失敗，行政院發言人羅秉成今晚表示，能源轉型與淨零轉型政策並非一蹴可及，過去的政府以火力燃煤發電作為台灣主要的電力來源，甚至將核能電廠列入十大建設與十二大建設的能源項目。蔡總統上任後，積極推動能源轉型，逐步踏實地發展再生能源，在兼顧民生用電以及工業用電的需求下，從發電形式的轉變推動能源轉型，進一步往淨零轉型的目標邁進。

羅秉成指出，針對不同的環保團體以各類評比模式對台灣進行評測政院皆予以尊重，並加以參考；根據耶魯大學與哥倫比亞大學公布的「環境績效指標」(Environmental Performance Index, EPI)評比，其中「氣候變遷」類別，台灣在180個國家中排名第46名，亞太地區排名第2，僅次於日本，各項溫室氣體排放量年平均成長率，我國名次亦屬中上水準。

對於台電電廠的空汙減排成效，羅秉成說，已從2016年10.58萬噸，下降至2020年4.68萬噸，相當於減少55.76％，這也是蔡政府積極推動「非核、減煤、增氣、展綠」的能源轉型政策，才有減碳、減空汙的成果。

羅秉成強調，相較於前政府時期，蔡總統自上任以來便全力發展能源轉型，不僅建設完成台灣第一座離岸風場，也積極以燃氣發電取代燃煤發電，且持續發展太陽光電，逐步提升綠能發電量，太陽光電機組的總發電量更曾一度超過三部核電機組，具備極大的潛力，顯示蔡政府的再生能源發展成績顯著且亮眼。

(中時 )