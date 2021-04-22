男星明道因多部偶像劇爆紅後，迅速到大陸發展，近年除了拍攝電視劇外，更積極拓展副業自創保養品牌，推出產品不用一星期營業額就上億元；為了推銷產品明道也會開直播，親自現身推銷，但日前網友注意到他身後的豪華背景，忍不住質疑是假的，氣得明道事後特地拍影片曝光公司裝潢，更霸氣介紹「平常公司吃飯的地方」。

不久前明道在參加大陸選秀節目《追光吧！哥哥》後，人氣再度飆升，觀眾看到有別於以往演戲的他，出色的唱跳實力，讓大家勾起明道以前也是男子團體183CLUB成員之一的回憶；而節目收官後，明道決定透過電商平台，積極發展副業，自創保養品牌也獲得好評，收益更是有好成績。

明道開直播被嫌老，連豪華背景也被說是假的。(圖/ 摘自抖音)

事後明道特地拍影片，證明不是網友懷疑的背景板，還無奈表示「只是吃飯的地方」。(圖/ 摘自抖音)

日前明道開直播時，不僅被網友嫌棄外型顯老氣，已不像當年那個帥氣風發的鮮肉，還有人質疑背後像是豪宅的背景根本是「背景板」；沒想到明道被網友的話氣到，特地拍了一段影片介紹「背景板」，原來那是他的公司一角，他還朝鏡頭無奈地喊，「平常公司吃飯的地方，被你們說是背景板」，身旁的工作人員也忍不住附和，「這是實景，我們是大公司」。

不少網友看到明道公司內部裝潢都很震驚，發現不是背景板，紛紛驚嘆「能在這種公司工作也太幸福了吧」、「吃飯的地方就那麼美，那辦公室應該也不得了」、「幸福企業就是說這種吧」。

(中時新聞網)