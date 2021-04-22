Lulu黃路梓茵日前到《娛樂百分百》「貳拾捌咖啡」單元宣傳個人演唱會，一開場便哀嚎：「好不容易30歲要辦自己的演唱會，當天卻跟蔡依林還有玖壹壹撞場！」坦言首場售票演唱會壓力非常大。主持人黃偉晉一臉同情，卻也忍不住說出實情：「妳真的有夠衰，而且我很不好意思跟妳說，我就是剛好那天要去看蔡依林。」令Lulu哭笑不得自嘲：「我的票那麼好買，你卻去搶蔡依林！你站在忠孝東路六段遠遠看我，我也很像蔡依林啊！」

Lulu上節目與黃偉晉、邱鋒澤合唱台語歌，邱鋒澤趁勢問：「是否能找五堅情當演唱會嘉賓？」立刻遭Lulu吐槽：「可是你們五堅情有人要去看蔡依林耶？之前我真的有想過！但我調查後發現，你們五個人合體太貴了！」邱鋒澤靈機一動，把腦筋動到賴晏駒一人身上，笑言：「小賴很便宜！」Lulu不領情：「小賴現在是唱跳歌手，來又要帶四、五個舞者，搞得很華麗，而且請他來就是傳說的『請神容易送神難』，在台上不下去怎麼辦？」

黃偉晉原本想請Lulu喝「貳拾捌咖啡」特調「ciciki」咖啡，立刻遭Lulu秒拒絕，她笑說：「不要以為我沒看節目，我知道那個咖啡的用途是要去蕪存菁，用來消滅演藝圈的人！」

(中時 )