台股今天盤中再創新高，但在航運、鋼鐵獲利賣壓出籠下，台股高低點落差達361點，也震出成交值新台幣6523.88億元天量；法人認為，今天是投資人獲利了結賣出促使股價急殺，非認賠殺出或看空台股。

加權指數今天盤中來到17428.15點歷史新高，終場收在17096.97點，下跌105.14點，成交值6448.89億元，加計盤後交易為6523.88億元。

統計台股集中市場歷史成交值前5大依序為今天的6523.88億元、4月14日的4909.59億元、4月13日的4707.16億元、2月26日的4529.22億元、4月19日的4520.5億元。

台股今天劇烈震盪，漲價概念股仍為市場交投重心。今天上市公司成交量前5名個股依序為群創81.53萬張、長榮76.56萬張、友達68.56張、彩晶61.37萬張、中鋼54.03萬張，全是漲價概念股，包括面板、航運及鋼鐵族群。

上櫃公司成交量前5名公司依序為合晶11.24萬張、威剛7.03萬張、康和證5.12萬張、正德4.49萬張、漢磊4.34萬張。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，近來台股日成交值維持4000億元以上，對應指數在17000點之上位置相當合理；但今天成交值6000多億元就顯得過熱，主要來自於航運股獲利了結賣壓，不過，並非認賠殺出，或是看空台股，若是看空急殺，不可能只跌100多點。

黃國偉分析，今天塑化、航運、鋼鐵類股走勢震盪，成交量明顯放大，僅航運股就震出1000多億元的成交金額，有些個股連兩天漲停後下殺，投資人趕快獲利了結賣出，最多只是賺多賺少的問題，並沒賠錢；也正因為如此，賣出時毫不手軟，促使股價急殺，當遇到低點，馬上又有買盤承接。（編輯：張良知）1100422

(中央社)