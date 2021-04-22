味全龍作客新莊球場對上富邦悍將，擔任第四棒的洋炮赫雷拉在5局敲出關鍵安打，助味全龍最後以3比2險勝，他之前因為腳踝有傷勢而離開打線，今日終結8打數沒安打低潮，扮演敲出勝利打點的關鍵角色。

由於味全龍多1名洋將名額，赫雷拉成為目前中職唯一外籍打者，他在15日比賽中途因為腳踝不適退場，直到昨日才重回先發打序，但昨天3打數無安打，一度連8打數沒有貢獻，幸好今天回神。

5局上半滿壘情況下，赫雷拉敲出一支中外野安打，助味全龍取得2分逆轉，並一路領先到最後，談到前陣子的低潮，赫雷拉說，「其實每一天都帶著幫助球隊的心情，雖然總是會有小低潮，但還是很努力，今天看起來有點回饋了。」

總教練葉君璋也給予肯定，「他雖然安打後來有些變少，但他打到的球都滿紮實的，打棒球就是這樣，你打得很好但運氣不好就是會這樣，不然實際上他一路來打到的球都還不錯。」

赫雷拉透露自己是在比賽中因為踩空而讓腳踝稍微扭到，因為不舒服而稍微休息，不過目前身體狀況持續與防護員密切治療，「身體一天一天更好了，相信明天也會比昨天更好。」赫雷拉目前打擊率2成87，全隊僅次於曾陶鎔的3成13。

(中時 )