市場資金氾濫助長投資人追尋科技產業的下一顆新星，從軟體到社群媒體公司都是投資人的目標，此舉也將科技新創公司的融資規模與估值推升至歷史新高水準。

根據數據公司PitchBook資料顯示，第一季美國新創公司向投資人募集690億美元資金，較2018年第四季創下的紀錄高點高出逾41％。

在此同時，各階段的新創公司平均估值亦攀升至歷史新高。處於創立後期階段的新創公司估值較2020年增加逾2倍，達到16億美元。

投資基金EB Exchange創辦人奧布科克（Larry Albukerk）表示：「我從未見過這種資本狂潮，新創公司以閃電般的速度完成募資，而且金額龐大。」

根據創投資本家與企業創辦人透露，投資人提供新創公司的資金是後者要求的5倍，過去要花上數個月的交易，現在有時只要短短幾天就能完成。新創公司如今每隔幾個月就進行新一輪募資，過往則是間隔幾年，而且估值隨著每次融資攀高。

許多受投資人垂青的社群媒體應用程式利用視訊、語音和文字，讓使用者與朋友、粉絲和名人交流，例如聊天服務平台Discord與Stationhead，讓使用者主持自己的廣播節目。其他像是Clubhouse與Patreon，則是讓使用者開發新平台來發布內容，並從中獲利。

近期爆紅的語音社交應用程式Clubhouse格外受到投資人關注。Clubhouse的估值甫於3個月前才站上10億美元，但最新一輪募資已讓該公司的估值達40億美元。值得一提的是，Clubhouse成軍不過短短一年。

Clubhouse表示，最新融資計畫的投資人包括矽谷創投公司Andreessen Horowitz合夥人Andrew Chen等，但未透露金額資訊。根據私募市場研究機構Lagniappe Labs表示，Clubhouse最新一輪募資獲得2億美元資金。

(工商 )