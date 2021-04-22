鑑於車用晶片持續短缺，福特汽車延長北美5座廠房停工期1至2周，恐影響休旅車與F-150皮卡等熱門車款的產出。福特21日表示，芝加哥、底特律近郊和堪薩斯市組裝廠停工將延長2周，至5月14日止，安大略的休旅車廠停工延長1周至5月初。

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(工商 )

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