車用晶片持續短缺 福特北美5座廠房延長停工 22:352021/04/22 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於車用晶片持續短缺，福特汽車延長北美5座廠房停工期1至2周，恐影響休旅車與F-150皮卡等熱門車款的產出。福特21日表示，芝加哥、底特律近郊和堪薩斯市組裝廠停工將延長2周，至5月14日止，安大略的休旅車廠停工延長1周至5月初。 華為智慧車駕到 售價瞄準Model 3 高雄仁武園區每坪月租140元 售價每坪15萬起跳 (工商 ) #延長 #停工 #車用晶片 #廠房 #休旅車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》現代汽車Q1獲利年增1.8倍 創4年新高 14:502021/04/22 財經 醉男想不開肉身擋水泥車 警佛心勸離 13:582021/04/22 寶島 仁武產業園區首辦招商會 300廠商有意搶進 17:032021/04/22 寶島 台南限水衝擊產業停工 勞工仍應維持24K月薪 14:362021/04/22 生活 《國際金融》ASML優異財報拉抬 歐股收高 09:272021/04/22 財經 《國際產業》雷諾Q1營收連五跌 年減1.1％ 17:232021/04/22 財經 《國際產業》賓士縮減1.8萬名員工工時 2工廠停工一周 10:182021/04/22 財經 剷平山頭種大麻 抄獲1608株 04:102021/04/22 社會新聞 吳清源：衝刺高值化機車占比 04:102021/04/22 財經要聞 純電旗艦即將登台！BMW iX／i4預計第四季導入 18:182021/04/22 汽車情報-汽車新聞 潘忠政與蔡英文會面 盼中油停工、思考三接遷離大潭 15:562021/04/22 生活 財經熱門新聞 台股下跌爆6000億量危險了？ 專家1句揭真相 - 財經 殺進中鋼變山頂冤魂？專家分析曝下場 - 財經 中鋼賣太早怎麼辦？投資達人曝2檔賺回來 - 財經 LINE Bank癱了整晚 金管會說重話：立刻恢復系統 - 財經 長榮、陽明狂噴 散戶猛衝 專家：還沒泡沫最大理由 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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