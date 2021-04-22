澳洲第一季企業信心揚升 22:352021/04/22 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新調查顯示，澳洲第一季經濟加速擴張，已走出新冠肺炎帶來的衝擊。根據澳洲國民銀行（NAB）22日公布，第一季企業狀況指數與企業信心指數雙雙上升至17，遠遠高於長期平均水準。NAB指出，調查反映經濟在第一季增添更多動能。 《國際產業》雀巢Q1銷售 10年最佳 《國際金融》企業報喜 歐股上行 (工商 ) #第一季 #NAB #澳洲 #企業信心 #揚升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》ASML優異財報拉抬 歐股收高 09:272021/04/22 財經 屏東黑鮪魚季將登場 第一波高潮海洋音樂5月登場 11:002021/04/22 旅遊 《國際金融》創歷史新高 首季全球對沖基金資產破3.8兆美元 14:332021/04/22 財經 企業獲利改善 經理人淨加碼股市高於六成 12:042021/04/22 財經 買氣續熱！五大銀行第一季新增房貸創十年新高 19:312021/04/22 財經 《國際金融》加拿大央行開縮表第一槍 加元升幅飆10月高 10:352021/04/22 財經 《汽車股》為升營收逐季高 全年獲利拚回10億元 08:022021/04/22 財經 《國際產業》雷諾Q1營收連五跌 年減1.1％ 17:232021/04/22 財經 《半導體》聯電漲價效應 外資小升目標價至59.7元 09:442021/04/22 財經 《國際產業》思愛普證實財測 今年雲端銷售增2％ 14:332021/04/22 財經 惠而浦連9季獲利優預期 上修全年財測 10:492021/04/22 財經 財經熱門新聞 台股下跌爆6000億量危險了？ 專家1句揭真相 - 財經 LINE Bank癱了整晚 金管會說重話：立刻恢復系統 - 財經 中鋼賣太早怎麼辦？投資達人曝2檔賺回來 - 財經 台股驚悚1小時爆2千億巨量 他神預言大暴殺 - 財經 長榮、陽明狂噴 散戶猛衝 專家：還沒泡沫最大理由 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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