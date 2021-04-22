最新調查顯示，澳洲第一季經濟加速擴張，已走出新冠肺炎帶來的衝擊。根據澳洲國民銀行（NAB）22日公布，第一季企業狀況指數與企業信心指數雙雙上升至17，遠遠高於長期平均水準。NAB指出，調查反映經濟在第一季增添更多動能。

(工商 )