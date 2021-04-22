國際地球日報佳音！大江生醫（8436）22日宣布，科學基礎目標倡議組織（Science Based Targets Initiative; SBTi）經過長達半年的審查，認可該公司為「已承諾」參與科學目標減碳的行動企業，成為亞洲第一、台灣首家通過SBTi審查基礎設定減碳目標的生技業者。

大江生醫長期關注氣候變遷議題，除了成為台灣第一家受邀加入國際再生能源組織RE100(100%使用再生能源)的公司外，自2018年起即受邀國際各大氣候峰會，包括參與2018年聯合國世界氣候高峰會（COP24）發表節能倡議演說、2019年受邀出席世界環保論壇第十屆紐約氣候周（Climate Week NYC）發表、2020年成為台灣首例實際完成綠電採購之企業外，在2021年4月22日國際地球日通過SBTi的審查。 大江的STBi減碳目標為：以2018年設定為基準年，承諾到目標年2030年，將範疇一與範疇二的溫室氣體排放強度減少51％，同時將範疇三降低15%。並設定升溫控制為1.5°C。此目標亦呼應其於2030年達到100%使用再生能源的RE100倡議目標。 此目標倡議為國際科學基礎減量目標（SBT），是由碳揭露計畫（CDP）、聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）與世界自然基金會（World Wildlife Fund, WWF） 共同推動的減碳平台，截至今日全球包括各行業的巨擘如蘋果、星巴克、可口可樂及皇家DSM等企業加入響應SBTi，台灣目前認可為已承諾的公司皆為知名電子業及半導體產業如台達電及台積電。

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