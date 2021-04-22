基金自行質借業務人氣越來越旺，其中兆豐銀指出，自今年1月業務開辦以來，截至目前最新統計數據顯示，短短三個多月，申請規模已近2億元；對此兆豐銀行表示，該業務可協助投資人長線持有基金債券，避免因臨時的資金需求，被迫提前贖回變現，對銀行來說，除了協助客戶維持既有的資產規模，強化財富管理業務外，也能增加銀行放款業務量，提升客戶與銀行間的黏著度。

為增加客戶資產流動性、提高資金使用彈性，兆豐銀行自今年1月起開辦「自行質借」業務，客戶可將在兆豐銀行申購的特定金錢信託受益權做為擔保品，向兆豐銀行申辦質借業務，此亦為兆豐銀打造「國際理財」平台其中一項重要業務。

過去，特定金錢信託受益權質借，因法規限制僅能到其他銀行跨行辦理，但自從金管會開放承作後，兆豐銀指出，投資人可以在既有的往來銀行直接辦理「自行質借」業務，不僅增加投資人資金運用的靈活度與便利性，也同時提高銀行的承作意願。

不過各銀行對基金債券「自行質借」業務的承作範圍及條件不一，有的銀行只承作境內外基金及外國債券，不承作外國股票的質借，貸放成數則依各銀行鑑估方式及放款條件而定，最高可貸5成，且為避免投資人過度擴大財務槓桿，金管會已設下防線，禁止二度質借，亦即投資人第一次質借所貸得的資金，雖然可以再次進行投資，但再投資買入的基金債券就不能再向同一銀行設質申請借款。

(工商 )