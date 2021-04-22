台銀在馬祖打造「綠建築」新行舍。台銀指出，馬祖分行新行舍已在本週一於馬祖商業中心南竿島正式落成開業，新建行舍是以環境共生為發想的綠建築，可提供完備的金融友善服務設施，營造更舒適的洽辦業務空間，將能大大提升金融服務品質及客戶臨櫃體驗。

台銀指出，近年馬祖積極發展離島觀光，特色建築轉變島嶼風貌，台銀對此亦規劃於現址重建融合地景樣貌及友善環境的全新行舍。

台銀在民國40年就已成立「馬祖通匯處」，當時僅辦理當地國軍存撥業務，不過歷經時代變遷，業務逐步擴展，馬祖通匯處在民國52年改制為分行，為馬祖地區唯一的商業銀行，包括企業融資、房屋貸款、外匯、存款、理財等全方位金融服務均有提供。

對於改建，台銀指出，馬祖分行為早期興建，內外牆已顯老舊，營業廳動線規劃亦不合時宜，為便利民眾臨櫃辦理各項業務，翻轉民眾對行舍外觀及各項設備陳舊之觀感，台銀亦積極辦理行舍改建工程規劃。

台銀馬祖分行原址重建首要面臨的就是尋找臨時行舍的難題，對此台銀亦協調中華郵政助陣。對此台銀指出，在連江縣政府及中華郵政協助之下，改建前已順利承租毗鄰的馬祖郵局舊址，才能順利進行改建及在重建期間維持金融服務不中斷。

(工商 )