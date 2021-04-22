黑人埋頭職籃賽事 勤儉DNA「寫在臉上」。（仁愛頤養社會福利基金會提供）

公益運動年輕化，號召懷世代青年站出來，仁愛頤養社會福利基金會執行長陳炳甫(左)與公益大使陳建州啟動「懷世代-青年公益行動計畫」，鼓勵青年創新力量發揮在善的地方。（仁愛頤養社會福利基金會提供）

黑人（陳建州）22日早上出席「懷世代-青年公益計畫活動」，去年五月起他就忙P. LEAGUE+職籃聯盟，面對久違的記者們，他先打了招呼「好久不見！」他一心盼職籃界成長興盛，籲現場記者們也能「購票觀賽」、為職籃做些貢獻。

賽事繁忙，他自稱「公共財」，在周末幾乎都在為賽事忙碌，已沒什麼可稱為「假日」的時間。因球賽舉行採主客場制，家人也隨場地赴新竹、桃園、彰化等地，「很感謝我太太、小孩，體諒爸爸現在有事情要做，六日都奉獻給人民。」家人來探視時只能站在遠方，黑人在球場忙只能遠遠相望，他笑稱「很像探監的概念」。

他也提到孩子也慢慢感受到爸媽是公眾人物，而孩子目前大班，會邀同學來家裡玩，也開始有自己的「孩子生活圈」。

孩子某回路上遇國中女生求合照，還誇「你本人好可愛喔」，范范曾問孩子「你知道為什麼這麼人多認識你嗎?」孩答「因為我有很帥的爸爸」，黑人得知感到頗為得意。

有著心愛的家人，提到養家，他說：「還好我過去打拚儲蓄，也不亂買車。」坦言「花了我洪荒之力！」他認為做一件事情必有所犧牲，雖然娛樂是主要收入來源，不過現在做的是我畢生會努力的事。」

他對自己客家血脈與勤儉習性感到驕傲表示：「看我臉上寫著什麼？『客家人（客語發音）』！」

黑人也被問范范何時復出工作，他透露范范已念碩士班一學期，學習時尚相關課程，而黑人很鼓勵她學習。

(中時 )