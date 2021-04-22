味全龍隊今天以3比2擊敗富邦悍將，本季取得6勝1負的對戰優勢且是4連勝狀態，能夠成為富邦剋星，先發投手林子昱賽後透露：「因為我們有個復仇者聯盟，會特別想要贏，雖然我不是，但我們是一起的。」

林子昱此役用76球完成5局工作，只被敲2安，投出5次三振、3保送、失1分奪下本季第2勝，總教練葉君璋賽後也誇讚林子昱的表現，「不管是控球，整體狀況都很順暢。」

此役龍隊在5、6兩局攻下3分，富邦緊咬比分且試圖反撲卻都未果，7局下龍隊靠著2次三振化解一、三壘危機，8局下則是有郭天信本壘阻殺美技。葉總說：「這代表這些選手有慢慢在成長，經驗看起來也漸漸變豐富，比較抓得到比賽節奏。」

林子昱則表示，自己前兩局慢熱，表現並不OK，直到完全熱開後才進入比賽狀況，「今天完全就是按照捕手指示去投，他要我投哪裡就投哪。」

龍隊天取勝後，本季對戰富邦取得6勝1負的絕對優勢，而龍隊陣中不少以前是穿過富邦球衣的球員，像是陳品捷、石翔宇、林政賢、羅華韋、林旺衛、伍鐸，教練團也有葉君璋、張建銘、林宗男、郭勝安。

賽後林子昱被問到能對富邦取得對戰優勢是有教練還是隊友有分享什麼策略？林子昱說：「他們沒有特別分享什麼，但是是因為我們有個復仇者聯盟，從別隊來的（遇到前東家）會特別想要贏，我們是一起的，自己也很融入其中。」

味全龍隊田澤純一（右）拿下救援成功，與捕手蔣少宏擁抱慶賀。（鄭任南攝）

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