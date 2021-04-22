隻非洲灰鸚鵡，日前受困於霧峰區草湖路上方的電線上，台電人員出動升降梯，將牠救下來。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

曾男兒子開心，鸚鵡重回懷抱。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

一隻非洲灰鸚鵡，日前受困於霧峰區草湖路上方的電線上，霧峰派出所員警巡邏經過，發現民眾曾先生架著鋁梯要自行解救，員警擔心觸電的危險，立即聯絡台電人員到場協助，使用升降梯救鸚鵡，過程中鸚鵡還掙扎甚至咬人，歷經幾番坡折，終將鸚鵡救下來。

台中市警局霧峰分局霧峰派出所員警，日前晚間巡邏經霧峰區草湖路時，看到一名民眾駕駛貨車停在路旁，更在貨車上架著鋁梯，但神情卻是焦急得東張西望，員警便上前關心，原來是隻非洲灰鸚鵡，是曾男花了上萬元，買給兒子的生日禮物，不料鸚鵡貪玩飛走，飛到路上方的電線上時，其腳上的細繩與電線纏繞在一起，讓鸚鵡一時無法逃脫，希望警方協助交管，他要自己救鸚鵡。

但員警擔心該電線可能為高壓電線，且擔心救援過程鸚鵡會掙扎，單單使用鋁梯救援，可能會有危險，連忙制止，並撥打1911請台電人員到場協助。

台電人員到場後，確認該電線並非高壓電線，於是使用升降梯，由台電人員上去救援，過程中鸚鵡果然因為緊張而不斷掙扎、甚至還咬人，歷經幾番坡折後，台電人員終於順力將鸚鵡救下，曾男開心表示，感謝台電人員及警員熱心的協助，順利救下兒子的心愛寵物。

(中時 )